Virgil Popescu a declarat, luni seara, la Digi 24, ca gazul rusesc da semnalul de pret in toata Europa. ”Gazul rusesc e un semnal de pret. Pretul gazului rusesc influenteaza pretul gazului in toata Europa. Ar insemna ca se da un semnal de pret si reactioneaza piata automat in jos. Mai mult, dorim, si aici sustinem foarte clar, decuplarea pretului gazului natural de pretul energiei electrice, pentru ca un gaz scump duce la o energie electrica scumpa care trage toata piata. Si celelalte tehnologii le trage, in plus. Inclusiv acest lucru il vom sustine la Bruxelles”, a declarat Virgil Popescu Ministrul…