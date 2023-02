Stiri pe aceeasi tema

- „In marja Consiliului informal al Energiei am avut o reuniune de coordonare cu statele membre Like-Minded in domeniul energiei nucleare. Cu aceasta ocazie, am confirmat suportul Romaniei pentru promovarea acestei surse de energie indispensabila pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare ale UE si…

- Anul 2022 a fost unul de rascruce, pe care l-am trecut cu bine si, impreuna cu partenerii europeni si cu Statele Unite ale Americii, am reusit sa stabilizam preturile la energia electrica si la gazele naturale, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat.…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut miercuri, la Seul, o intrevedere cu omologul sau sud-coreean, Han Duck-soo, in contextul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Republica Coreea impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si cu o delegatie guvernamentala si parlamentara.…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit miercuri, la Seul, cu omologul sau sud-coreean, Han Duck-soo, cu care a discutat despre colaborarea economica dintre Romania și Coreea de Sud. Ciuca a declarat ca Romania este deschisa la posibilitatea cooperarii in format tripartit cu Republica Coreea și SUA in…

- „Tot astazi am avut o intalnire de lucru cu reprezentanti ai companiei Korea Hydro Nuclear Power (KHNP), cel mai mare producator de energie electrica din Coreea de Sud, la care au participat si George Agafitei, consilier de stat si Cosmin Ghita, director general S.N. Nuclearelectrica S.A., pentru a…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a discutat, in Republica Coreea, despre cooperare in vederea dezvoltarii programului nuclear romanesc, in construirea Unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, dar si in proiectul SMR-uri-lor, potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook.

- „Un pas foarte important pentru securitatea energetica a Romaniei si Europei a fost facut astazi prin semnarea Acordului intre guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgia, Ungaria si Romania privind Parteneriatul Strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi”, a scris, sambata, pe…

- O noua disputa a izbucnit intre PNL si PSD, tinta fiind din nou ministrul Energiei, Virgil Popescu. Totul a inceput dupa ce USR a acuzat guvernul ca a emis o ordonanta de urgenta care-i afecteaza pe cei care au investit in productia de energie solara. Ministrul vizat i-a acuzat pe cei de la USR de ticalosie,…