- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta joi ca a avut o intalnire cu Don Graves, secretarul adjunct al Comertului din SUA, cu care a discutat despre ultimele evolutii ale parteneriatului strategic Romania - SUA in energie: retehnologizarea Unitatii 1 de la Cernavoda, constructia Unitatilor 3 si…

- ”Am avut in aceasta dimineata o discutie bilaterala fructuoasa cu ministrul francez pentru tranzitia energetica, Agnes Pannier-Runacher, pe subiecte legate de promovarea intereselor comune in domeniul energiei nucleare, al hidrogenului din surse cu emisii reduse de carbon si al coordonarii in relatie…

- „In marja Consiliului informal al Energiei am avut o reuniune de coordonare cu statele membre Like-Minded in domeniul energiei nucleare. Cu aceasta ocazie, am confirmat suportul Romaniei pentru promovarea acestei surse de energie indispensabila pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare ale UE si…

- Potrivit MAE, Aurescu a avut o intalnire cu Ian Edwards, CEO al companiei canadiene SNC Lavalin, si cu William Young, presedintele Consiliului de Administratie al companiei. ”Discutia s-a axat pe participarea companiei canadiene la proiectele din domeniul nuclear civil din Romania, indeosebi retehnologizarea…

- Anul 2022 a fost unul de rascruce, pe care l-am trecut cu bine si, impreuna cu partenerii europeni si cu Statele Unite ale Americii, am reusit sa stabilizam preturile la energia electrica si la gazele naturale, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat.…

- „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat. Un an care a inceput cu un razboi la frontierele Romaniei, un razboi neprovocat, un razboi inceput de Federatia Rusa in Ucraina, fara absolut niciun motiv. Da, un razboi care a creat probleme in toata Europa si in lume. Un razboi care a indus o criza energetica…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a discutat, in Republica Coreea, despre cooperare in vederea dezvoltarii programului nuclear romanesc, in construirea Unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, dar si in proiectul SMR-uri-lor, potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook.