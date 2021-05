Ministrul Energiei, Virgil Popescu, estimeaza ca pretul gazului natural va ajunge in acest an la nivelul celui din 2019, dupa ce anul trecut tarifele au scazut, pe fondul cererii mici generate de pandemie, informeaza News.ro . „Pretul gazului la 1 iulie cred ca ajunge la nivelul pretului gazului din 2019. Sa nu uitam ca pretul gazului din 2019 catre clientul casnic a fost un pret reglementat, reglementat prost cu acea Ordonanta 114, in care producatorii romani de gaze naturale pierdeau, castigau furnizorii, cumparau ieftin, dar vindeau scump catre clienti”, a declarat ministrul Energiei, miercuri…