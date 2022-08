Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri intr-o conferința la Guvern, ca Agentia Nationala de Reglementare in Energie a estimat impactul schemei de compensare a facturilor de energie la 16 miliarde de lei, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca Agentia Nationala de Reglementare in Energie a estimat impactul schemei de compensare a facturilor de energie la 16 miliarde de lei. „Eu am vazut o estimare, data pe surse, a celor de la ANRE de 40 miliarde și…

- ”Important: Am prelungit, prin ordin, perioada de depunere a proiectelor pentru a obtine finantare prin ”Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv Sprijinirea investitiilor in construirea de capacitati pentru productia de hidrogen verde in instalatii de electroliza”. Masura de investitii I.2 – Infrastructura…

- ”Ministerul Finantelor stimuleaza afacerile din Romania si propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, majorarea bugetului maxim al schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investitiile cu impact major in economie. Astfel, bugetul schemei se majoreaza cu 1 miliard de lei, de la 6,38 miliarde…

- „Eu nu am avut intalnire cu Nicusor Dan. Avem discutie permanenta la nivelul directiilor de specialitate”, a declarat Virgil Popescu, intrebat la finalul sedintei de miercuri a Guvernului daca a discutat cu primarul general Nicusor Dan despre furnizarea agentului termic in Capitala. Chestionat daca…

- PSD cere intr-un comunicat de presa emis luni reluarea discuțiilor in coaliția de guvernare cu PNL și UDMR pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada…

- Briefing de presa sustinut de ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, secretarul de stat din Ministerul Finantelor, Mihai Diaconu, si purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.In cadrul evenimentului, Cimpeanu a vorbit despre diferenta de nota rezultata in urma…