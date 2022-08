Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, sustine ca, daca pretul barilului a scazut, ar trebui sa urmeze si o scadere a pretului la benzina, precizand ca asa ar trebui sa procedeze retelele mari de benzinarii care ar trebui sa fie corecte cu romanii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a vorbit joi seara la Digi24 despre o posibila scadere a prețului carburanților la pompa, in contextul in care barilul de petrol a ajuns la o cotație echivalenta cu cea de dinaintea izbucnirii razboiului din Ucraina. „Prețul barilului a scazut, ar trebui sa urmeze…

- Executivul a aprobat, in ședința de joi, 30 iunie, Ordonanța de Urgența care ar reduce prețul unui litru de carburant cu 50 de bani. Teoretic, aceasta Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) intra in vigoare din data de 1 iulie 2022, ora 0. Doar ca aplicarea acestei Ordonanțe pare sa fie facultativa…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, se declara convins de faptul ca benzinariile vor aplica reducerea de 50 de bani la pretul carburantilor, conform Ordonantei care va fi aprobata miercuri, si precizeaza ca reglementarea nu presupune o plafonare, ci o conformare voluntara.

- „Astazi am avut o intalnire cu E.S. Nurbakh Rustemov Ambasadorul Republicii Kazahstan in Romania si cu Ilyas Kuldzhanov – CEO KMG International. Am discutat pe marginea posibilitatii suplimentarii si diversificarii resurselor de petrol pentru Romania, despre planurile de investitii ale KMG International…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este de parere ca in perioada imediat urmatoare preturile la gaz vor ramane unele ridicate, dar ca, pe termen mediu si lung si pe masura ce dependenta Europei de gazul provenit din Federatia Rusa va scadea, tarifele vor reveni "la normal".

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca Romania nu are absolut nicio problema cu stocurile de petrol sau de carburanti. Specialiștii trag insa un semnal de alarma și afirma ca Romania are stocuri minime de titei sau produse petroliere, ceea

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este de parere ca pretul gazului natural este unul nejustificat de mare si ca acesta este mentinut la actualul nivel prin "jocuri de piata". Popescu este sceptic cu privire la o scadere a pretului gazelor naturale atata timp cat exista o dependenta fata de Rusia si…