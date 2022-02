Stiri pe aceeasi tema

- Masurile din domeniul energiei discutate in Guvern sunt pe termen lung si sunt conforme Directivei europene adoptate la finalul anului, a declarat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Lucram pe mai multe scenarii, dar nu vrem sa fie o situatie sa rezolvam o problema de doua-trei-cinci luni. Vrem…

- Masurile din domeniul energiei discutate in Guvern sunt pe termen lung si sunt conforme Directivei europene adoptate la finalul anului, a declarat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu, inainte de sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca luni seara va avea loc o intalnire cu ministrii responsabili pe tema masurilor din domeniul energiei. ‘Este foarte greu sa iesim cu o ordonanta de guvern pana miercuri, in schimb in seara aceasta avem intalnire cu toti ministrii de resort responsabili pentru a finaliza…

- Epopeea facturilor greșite la energie: Cum iși vor putea recupera romanii banii platiți in plus. Anunțul ministrului de resort Epopeea facturilor greșite la energie: Cum iși vor putea recupera romanii banii platiți in plus. Anunțul ministrului de resort Ordonanta care prevede refacerea facturilor care…

- Noile masuri de sprijin in domeniul energiei, in vigoare de la 1 februarie Virgil Popescu. Foto: gov.ro. Realizator: Mihaela Enache - Ordonanța de urgența privind noile masuri de sprijin în domeniul energiei va fi aprobata saptamâna viitoare, susține ministrul energiei, Virgil Popescu.…

- Intalnirea este una tensionata, pentru ca partidele vin cu masuri diferite in sprijinul populației. PSD vrea reducerea TVA la energie electrica din februarie, in timp ce PNL ar vrea ca masura sa se aplice din aprilie.Inainte de a intra la discuții, premierul Nicolae Ciuca a precizat ca urmeaza sa fie…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a susținut, luni, intr-o conferința de presa, ca, daca pachetul de masuri propus de PSD se va aplica de la 1 februarie, facturile la energie și gaze vor avea „scaderi substanțiale” și a lansat un atac direct la PNL, prezentand comparativ exemplu de facturi actuale…

- ”As dori sa transmit un avertisment clar: nicio companie furnizoare nu isi va bate joc de romani! Sa emita facturile pentru lunile noiembrie 2021 – martie 2022 in acord cu legea nr. 259 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme…