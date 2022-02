Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, luni, la intrarea in sedinta conducerii PNL, despre motiunea simpla depusa de USR la adresa sa si care se va dezbate astazi in plenul Camerei Deputatilor, ca nu are niciun fel de emotii pentru ca se afla intr-o coalitie in care se respecta cu totii.…

- Presedintele PNL, Forin Citu, a declarat, luni, ca nu are emotii in privinta motiunii simple depuse de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. "Nu am emotii in ceea ce priveste motiunea de astazi", a afirmat Citu, inaintea sedintei conducerii PNL.Intrebat daca este multumit…

- Parlamentul dezbate astazi prima motiune simpla din aceasta sesiune. Cel vizat este Virgil Popescu, acuzat de proasta gestionare a crizei energetice. Reprezentanții USR, semnatarii documentului, il acuza pe ministrul Popescu de incompetența in gestionarea crizei facturilor la energie, numirea in funcții…

- Motiunea simpla depusa de USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi dezbatuta luni în plen, urmând sa fie supusa votului miercuri, noteaza Agerpres. USR a depus martea trecuta motiunea simpla intitulata "Incompetenta si minciuna închid lumina în România.…

- ​Ținând cont ca Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor este în coordonarea Ministerului Economiei și au o lege de organizare a lor, Ministerul Economiei a venit cu observații și toți suntem de acord cu posibilitatea ca ANPC sa poata da amenzi operatorilor între 20.000 –…

- Ministerul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a lansat joi un atac la adresa ANRE, condusa de fostul deputat PSD Dumitru Chirița, în scandalul facturilor eronate la energie și gaze. Ministrul acuza ca, prin felul în care a acționat, ANRE ar fi transmis în piața semnalul ca furnizorii…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, cere Protecției Consumatorilor și ANRE sa-i sancționeze pe furnizorii de energie care nu au intocmit corect facturile. „Masurile sunt in lucru. Saptamana viitoare vrem sa venim cu un OUG. Se refera la perioada de dupa 1 aprilie. Ce o sa facem de la 1 februarie…

- Beniamin Todosiu: Romanii INGHEAȚA in case, in timp ce monstruoasa coaliție PNL – PSD ne minte și ne fura! Beniamin Todosiu: Romanii INGHEAȚA in case, in timp ce monstruoasa coaliție PNL – PSD ne minte și ne fura! E timpul sa plece pe rand acasa! Pentru inceput, Ministrul INCOMPETENT al Energiei, Virgil…