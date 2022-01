“Astazi am prezentat in Guvern un pachet pe energie: strategia energetica a Romaniei, Planul national integrat de energie si schimbari climatice si sursele de finantare pentru a realiza obiectivele si actiunile din plan. De asemenea, am avut discutii foarte bune in Guvern, colegul meu de la Agricultura mi-a adus in atentie si ne-a adus tuturor in atentie anumite lucruri care s-au intamplat in agricultura, acolo unde preturile au fost foarte mari si anumite companii care nu sunt nici mici, nu sunt nici mijlocii, sunt mari, nu au fost prinse in legea compensarii si de atunci, daca imi aduc bine…