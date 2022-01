Stiri pe aceeasi tema

- Ce parere are ministrul Energiei cand vede ca peste 1.000 de blocuri din București nu au apa calda? „(Ofteaza) Sincer sa fiu, imi pare rau. Imi pare rau de acest lucru. Imi pare rau ca Termoenergetica nu reuseste sa rezolve problema țevilor sparte pana la urma, ca e o problema de tevi sparte.…

- ”Actul legislativ cu compensarea a fost votat si de catre mine si de catre membri PSD. Constati ca nu poate fi aplicat. Intentia a fost buna, ce facem acum…pacientul e mort. Atunci gasim cat mai rapid – asta inseamna eficienta unui Guvern – cat mai rapid sa luam niste masuri si niste modificari legislative”,…

- Nicușor Dan a explicat pe Facebook de a discutat cu Nicolae Ciuca la intalnirea avuta sambata:"Am avut azi prima intalnire, foarte buna, cu noul premier Nicolae Ciuca, pentru a discuta despre problemele Capitalei și modul in care Primaria Generala poate colabora cu Guvernul in interesul bucureștenilor. I-am…

- Principala problema, cea a lipsei finanțarilor, are un dublu efect negativ asupra activitații companiilor energetice, a explicat Crețu."Marea problema este subfinanțarea cronica a sistemului de termoficare din București. De cel puțin 10 ani Primaria Generala nu a platit la timp subvenția asumata, astfel…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, explica de ce nu este exclusa apariția unei tulpini romanești a SARS-CoV-2. Medicul a fost intrebat marți daca exista pericolul sa apara o noua tulpina in Romania. „S-a discutat foarte mult despre acest lucru. Sigur…

- ”Am organizat azi o intalnire cu liderii grupurilor politice din Consiliul General al Capitalei si cu reprezentantii companiei municipale Termoenergetica pentru a discuta despre preturile pentru termoficare din aceasta iarna. Am cerut celor de la Termoenergetica sa ne dea detalii privind formarea pretului…

- „Acum cateva minute un furnizor temporar de gaz a transmis contractul semnat si Colterm va incepe cat de repede se poate furnizarea caldurii si apei calde in locuintele timisorenilor si in spitale. Din motive tehnice, va dura cateva ore pana cand acest lucru se va simti in calorifere. Multumesc companiilor…

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) solicita tuturor partidelor politice parlamentare responsabile incheierea unui pact pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliența, anunța un comunicat. AOAR solicita de urgența explicitarea circuitului financiar și clarificarea…