- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, la Braila, ca legea offshore va asigura predictibilitate pentru investitori si un regim fiscal competitiv prin care statul va putea sa beneficieze de 60% din venituri si investitorii de 40% din venituri, informeaza AGERPRES . Nicolae Ciuca a mentionat ca prin…

- ”A fost o discutie in coalitie, lucram de mai mult timp la acest proiect de modificare a Legii Offshore, pentru ca trebuie sa spunem ca in 2018 Parlamentul a adoptat legea offshore, dar din pacate investitorii de la acea vreme, Exxon si OMV Petrom au anuntat ca in baza legii offshore adoptata de Parlament…

- „Gaze romanesti pentru romani! Noua lege offshore a fost depusa astazi la Parlament. Este foarte important ca am reusit sa avem sustinerea unei majoritati pentru o lege atat de importanta, care va fi adoptata in procedura de urgenta. Legea offshore a fost si este o prioritate pentru mine si colegii…

- ”Eu am spus inca din urma cu doi ani de zile, sunt colegi in Parlamernt, in special de la USR, care nu au inteles acest lucru, propunerea de lege offshore va fi asumata prin lege in Parlament, prin depunerrea unei legi in Parlament. La nivelul coalitiei se lucreaza la o formula de modificare a legii…

- Catalin Drula este de parere ca la Ministerul Energiei este “o incompetenta fara seaman” si il critica pe ministrul Virgil Popescu pe care il acuza ca a “blocat investitiile in energie” si in productia de energie. Intrebat daca parlamentarii USR vor vota legea offshore, Drula s-a aratat sceptic cu…

- “Eu estimez ca in aceasta vara in sistemul national de transport va intra gaz romanesc din Marea Neagra, din zona offshore. Total, productia anuala, pe un an de zile a acestei companii, Black Sea Oil&Gas, va fi de circa un miliard de metri cubi, deci vom avea intrat in aceasta vara-toamna in jur de…

- ”Presedintele Marcel Ciolacu s-a exprimat clar, cand a spus ca legea offshore este o prioritate pentru PSD si va fi votata de Parlament foarte repede. Daca ne intrebam de ce nu s-au intamplat lucrurile pana acum, desi ministrul Virgil Popescu a spus de la audierile pentru functia de ministru ca va veni…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni, 14 martie ca Ministerul Energiei, condus de Virgil Popescu, trebuie sa prezinte ultimele modificari la legea offshore pentru gazele din Marea Neagra. Cițu a anunțat ca marti, 15 martie, va avea loc sedinta coalitiei de guvernare PSD-PNL-UDMR pe aceasta…