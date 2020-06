Stiri pe aceeasi tema

- El a vorbit si despre situatia de la Spitalul de Oncologie din Iasi, unde alte 13 cadre medicale au fost confirmate cu COVID-19. Astfel, Nelu Tataru a subliniat ca „acolo s-au si luat masuri". „Acolo s-au si luat masuri. Este o ancheta epidemiologica, s-a inchis blocul operator, ca de acolo a plecat,…

- Furnizorii de gaze vor sa încheie contracte de la 1 iulie, când se liberalizeaza piața, la aceleași tarife de pâna acum, stabilite în regim reglementat, deși prețul de achiziție al gazelor va fi mai mic. Ministrul economiei Virgil Popescu spune ca este o golanie ce fac furnizorii.…

- Guvernul polonez analizeaza o posibila intrare pe piata vanzarilor cu amanuntul si nu exclude achizitionarea unui lant de magazine alimentare in viitor, a declarat joi un membru al Executivului de la Varsovia, transmite DPA.Ministrul adjunct al activelor statului, Artur Sobon, a apreciat ca…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, actual rector al Universitatii din Iasi, nu se considera vinovat pentru demiterea fostului procuror sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, desi el a fost cel care a propus revocarea acesteia din functie, pe cand facea parte din Guvernul PSD.Curtea Europeana a…

- Spirtul contrafacut ce a ucis zece oameni, la Iași, dupa ce aceștia l-au baut, a ajuns pe piața cu denumirea „Sante Med”, ca „produs pentru igiena umana, dezinfectant general de uz extern”.

- Momentul va fi marcat de prezenta la Iasi a unei delegatii guvernamentale condusa de insusi premierul Ludovic Orban. Vor fi prezenti, de asemenea, ministrul Apararii, ministrul Afacerilor Externe si secretarul de stat Raed Arafat. Acesta din urma este comandantul actiunii pentru Republica Moldova, care…

- In vederea solutionarii avariei, alimentarea cu apa si caldura va fi oprita in acest interval orar, in urmatoarele puncte termice: PT 1, 2, Td. Vladimirescu, PT Independentei, PT Vasile Alecsadri, PT Etapa 2 Piata Unirii, PT 1, 2 Lapusneanu, PT Targu Cucu, CT Pacurari cu toate modulele MT 1- 4 - 101…

- Piata imobiliara din Romania, afectata de pandemie Foto: RRA / Adriana Tudose Piata imobiliara din România este afectata de pandemia de COVID-19, în urma declararii starii de urgența fiind limitate și deplasarile cumparatorilor pentru vizionare locuințelor scoase la vânzare,…