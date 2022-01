Romanii se plang de facturi uriașe la energie, dupa majorare. In ciuda ajutorului promis de autoritați, consumatorii au ajuns sa fie ingenunchiați in fața facturilor uriașe la electricitate. Ministrul Energiei Virgil Popescu a tras un semnal de alarma privind neregulile din spatele facturilor uriașe la energie. Potrivit oficialului, facturile uriașe pe care unii dintre consumatori […] The post Virgil Popescu, despre facturile la energie: „Furnizorii au greșit” first appeared on Ziarul National .