Virgil Popescu a susținut, in emisiunea „Raport de zi” de luni, la Realitatea PLUS, ca „Ministerul Energiei a selectat proiecte, nu firme. Joint-venture intre Romgaz și firma privata GSP a fost propusa de Romgaz inca de anul trecut. Proiectul propus de Romgaz a fost acceptat de minister și este singurul proiect de producere a energiei electrice cu remisii reduse de CO2 prin amestec hidrogen verde cu gaz natural, hidrogen verde produs din energie regenerabila, emisii reduse de CO2 captate și arse in zona serelor din agricultura”.Ministrul Energiei a mai declarat ca „Romgaz a venit cu acest concept…