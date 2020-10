„Ieri seara s-a incheiat primul call de proiecte pe schema 1, acele microgranturi de 2.000 de euro. Au fost pana ieri seara 29.215 de companii au depus cerere de finantare pentru 2.000 euro. Nu am consumat intregul buget. Am observat pe parcursul unei saptamani o usoara scadere si faptul ca practic nu mai erau depuneri de cereri de finantare. Am oprit proiectul miercuri seara. Astazi, la ora 10.00 am dat drumul la schema 2 de finantare. In primele minute am avut, chiar vorbeam cu colegii de la STS si vreau sa le multumesc pe aceasta cale ca au facut o aplicatie foarte buna, iar hard-ul a rezistat…