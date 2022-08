Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de benzina si de motorina s-a comprimat cu 2% in al doilea tri­mestru al anului dupa o crestere de 7% in primele trei luni, arata datele OMV Petrom, aceasta fiind primul semnal ca scumpirile de la pompe nu mai pot fi sustinute de consumatori. In acest context, prețul la pompa este așteptat…

- Prețul carburanților ar urma sa scada cu 50 de bani pe litru, incepand de vineri, 1 iulie, printr-un mecanism in care 25 de bani vor fi susținuți de la buget, iar 25 de bani vor fi susținuți ca o cheltuiala deductibila de catre operatori. Date analizate de HotNews.ro arata ca de la anunțul deciziei…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru joi, 23 iunie.Un litru de benzina A95 va fi vandut la pompa cu maximum 33 de lei și 41 de bani. Pretul este in scadere cu un ban.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la benzina și motorina pentru marți, 14 iunie. Prețul benzinei va crește cu 22 bani, iar cel al motorinei va crește cu 43 bani. Maine, un litru de benzina va costa 33,77 lei, iar un litru de motorina 31,34 lei.

- Cat costa benzina și motorina la Alba Iulia. In doar o luna, prețul combustibilului a crescut in Romania cu 7,2% Prețurile la combustibil au atins in ultima zi a lunii mai mai cele mai ridicate valori din istoria Romaniei. Prețul mediu al unui litru de benzina era marți de 8,3 lei, iar cel al unui litru…

- Vesti proaste pentru soferi. Vor avea de patimit din cauza preturilor la benzina si motorina, foarte ridicate, si in luna iunie 2022. La inceput luna, prețul benzinei standard a crescut. Astfel, pentru un litru de benzina standard, șoferii din București platesc pe 1 iunie 2022 intre 8,22 lei/litru și…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru miercuri.Un litru de benzina A95 va fi vandut la pompa cu maximum 30 de lei și 60 de bani. Pretul este in crestere cu 13 bani. Motorina puțin se ieftinește.

- Prețul benzinei și cel al motorinei erau in creștere, luni dimineața, la principalele stații PECO din Bucuresti, dar si din restul tarii. In general, carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.79 lei/l și 8.92 lei/l. 7.82 de lei mai era litrul de benzina standard…