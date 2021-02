Virgil Popescu, despre buget: Nu este unul de austeritate, dar nici nu mulţumeşte pe toată lumea Bugetul pentru 2021 nu este unul de austeritate, dar nici nu multumeste pe toata lumea si, desi ministrii isi doresc cat mai multi bani de la buget, nu se poate pentru ca trebuie sa ne incadram in deficit, a declarat, joi, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Cand ai avut un deficit bugetar anul trecut de 9 si ceva la suta si te angajezi ca il reduci si trebuie sa il reduci si sa il duci undeva la 7% este clar ca nu e nici un buget de austeritate, dar nu este nici un buget care sa multumeasca pe toata lumea. Trebuie sa ne incadram in aceste deficite bugetare, in acest 7 si un pic la suta. Evident… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru 2021 nu este unul de austeritate, dar nici nu multumeste pe toata lumea si, desi ministrii isi doresc cat mai multi bani de la buget, nu se poate pentru ca trebuie sa ne incadram in deficit, a declarat, joi, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Cand ai avut un deficit bugetar anul…

- ”Ne-am asteptat. Am avut chiar si un varf de 9.700 azi, varful de dimineata si 9.500 era prognoza pentru varful de aseara. Dupa cu vedeti, avem prognoze realiste. Chiar vineri am discutat cu dispecerul national si ne-am asteptat la acest val de frig. Am luat toate masurile care se impun. Nu avem probleme…

- Virgil Popescu a explicat la Realitatea PLUS ca va urma o ancheta in urma careia romanii vor putea fi despagubiți pentru stricaciunile produse de pana de curent care a avut loc ieri. "Dupa clarificarea motivelor incidentului care a afectat mai multe țari, exista o comisie care investigheaza acest lucru.…

- Virgil Popescu a explicat la Realitatea PLUS ca va urma o ancheta in urma careia romanii vor putea fi despagubiți pentru stricaciunile produse de pana de curent care a avut loc ieri. "Dupa clarificarea motivelor incidentului care a afectat mai multe țari, exista o comisie care investigheaza acest lucru.…

- „De la 1 ianuarie, toți clienții din piața reglementata trec automat in piața serviciului universal. Dupa parerea mea, furnizorii au abuzat de acest lucru și au impus un preț in serviciul universal mai mare decat cel din piața concurențiala. Vorbim de prețuri mai mari și cu 25%," a scris ministrul Energiei,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, are o prima reacție dupa anunțul de investitura al președintelui Klaus Iohannis, și a declarat la RTV ca „pana acum am avut un guvern eșuat PNL”. „Ce vrem acum, reșaparea acelui guvern PNL eșuat?„, a continuat acesta la postul tv. Intrebat daca se teme de…

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi, in cadrul intalnirii de lucru a premierului Ludovic Orban cu ministrul Economiei, Virgil Popescu și cu reprezentanții ELCEN, pe tema furnizarii energiei termice, ca sistemul termic din București este una din prioritațile sale. „Avem…

- Hotelurile si statiunile sunt deschise pentru cei care vor sa calatoreasca in aceasta perioada, insa turistii trebuie sa fie foarte precauti si sa inteleaga ca aceste sarbatori de iarna vor fi altfel decat am fost obisnuiti pana acum, a declarat, miercuri, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei…