Stiri pe aceeasi tema

- Depozitele de gaze naturale ale Romaniei au aproape 50% grad de umplere, ceea ce asigura necesarul de consum pentru cetateni si economie, a scris ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.

- ”Astazi este prima zi din etapa a doua a pachetului de sanctiuni impotriva Rusiei care se refera la interdictia importului de produse petroliere, adica, in principal, motorina. Pana acum, embargoul viza titeiul. Da, Romania este o tara care importa motorina. Nu, nu exista motive de ingrijorare. Am purtat…

- ”Astazi este prima zi din etapa a doua a pachetului de sanctiuni impotriva Rusiei care se refera la interdictia importului de produse petroliere, adica, in principal, motorina. Pana acum, embargoul viza titeiul. Da, Romania este o tara care importa motorina. Nu, nu exista motive de ingrijorare. Am purtat…

- Societatea Nationala a Gazelor Naturale Romgaz si Socar Trading, filiala companiei nationale petroliere a Republicii Azerbaidjan, au semnat vineri, 3 februarie, la Baku, un nou contract individual pentru livrarea de gaze naturale azere in Romania.”Pentru a asigura necesarul de consum cu gaze…

- Este ancheta fulger la CE Oltenia, dupa ce ieri mai mulți angajați au murit intr-un cumplit accident de circulație. Virgil Popescu, ministrul Energiei, a trimis rapid Corpul de Control pentru a vedea cum a fost posibil ca angajații sa mearga la munca inghesuiți ca sardelele. Fii la curent…

- Gradul de umplere pentru depozitele cu gaze la nivel european era, in 9 ianuarie, de 83%, nivel record in contextul in care in aceeasi zi a anului trecut gradul de umplere era de numai 50%, informeaza Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- In timp ce Europa se straduiește sa iși reduca dependența de gazul rusesc, cautand sa obțina gaze din Orientul Mijlociu, China a luat-o inaintea Europei și a incheiat la sfarșitul lunii noiembrie anul trecut cele mai mari acorduri de gaz natural lichefiat (GNL) incheiate vreodata cu Qatar, in valoare…

- USR: Inventeaza o noua taxa, noaptea ca hoțiiUSR a acuzat guvernul, duminica, de faptul ca a emis o ordonanța de urgența „care inventeaza o noua taxa in plina criza energetica: taxa pe soare”, care ii vizeaza pe cei care au investit in panouri fotovoltaice.USR a cerut stoparea publicarii in Monitorul…