Virgil Popescu: „Cutremurul de astăzi a dus la anumite declanșări în Sistemul Energetic Național” „In condițiile in care regiunea de Sud-Vest a fost afectata astazi de un cutremur cu epicentrul in județul Gorj, Sistemul Energetic Național a funcționat fara probleme, asigurandu-se in bune condiții atat producerea, cat și furnizarea energiei electrice și gazelor naturale”, a scris ministrul Energiei pe pagina sa de Facebook.De altfel, a subliniat Virgil Popescu, Romania este exportator de energie electrica.„Trebuie spus ca evenimentul seismic de astazi a fost resimțit mai puternic decat cel de ieri, existand și anumite declanșari in SEN, insa acestea nu au afectat funcționarea in condiții… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Cutremurul din Gorj a avut și o replica inregistrata de INFP de 3,4 grade pe scara Richter. Un nou cutremur a avut loc in Romania, marți, la ora 15:20. Cutremurul s-a inregistrat la ora 15:16, iar INFP a anunțat inițial ca seismul a avut loc in județul Valcea, la adancimea de 28.638 kilometri.…

- In ziua de 14 Februarie 2023 la ora 15:29:53 ora locala a Romaniei s a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 5km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 101km SV de Sibiu, 103km NV de Craiova, 133km V de Pitesti, 169km E de Timisoara, 181km…

- „Cutremurul s-a produs la 70 km N de Craiova, 70 km V de Pitesti, 97 km S de Sibiu, 149 km SV de Brasov, 160 km V de Ploiesti, 177 km V de Bucuresti, 198 km NV de Ruse, 205 km S de Cluj-Napoca, 234 km E de Timisoara”, se arata intr-o informare a INFP.

- Un cutremur de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs la ora 15 in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. Totodata, Institutul Național pentru Fizica Pamantului a…

- Locuitorii din Targu Jiu spun ca s-a simțit destul de puternic cutremurul cu magnitudinea de 5,2 grade produs luni, iar mulți dintre ei au ramas pe strazi de frica replicilor. Presa locala susține ca senzația inițiala a fost aceea a unei explozii in subteran. Apoi, cladirile au inceput sa vibreze pe…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a inregistrat in Romania, luni dupa-amiaza, la ora 16.58. O replica de 3.0 s-a produs dupa 20 de minute. „In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 15 km. Cutremurul…

- CARAȘ-SEVERIN – In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 15 km, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului! Cutremurul s-a produs la 102km SV de Sibiu, 107km NV de Craiova,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a produs astazi, 13 februarie, in Romania. Seismul s-a resimtit in Oltenia, in Targu-Jiu, dar si in Craiova. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca in aceasta dupa-amiaza s-a produs in Gorj un seism de 5.2 grade pe…