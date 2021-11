Stiri pe aceeasi tema

- Europa este in continuare intr-o criza a a gazelor naturale alarmanta. Prețurile au crescut la aproape toți furnizorii europeni de gaze. Peste asta vine o noua decizie a Germaniei, care nu face altceva decat sa adanceasca criza. Germania a suspendat certificarea gazoductului Nord Stream 2, ceea ce adauga…

- Dupa ce, pe 29 octombrie, dupa o serie de negocieri intre Gazprom și Moldovagaz, a fost prelungit pentru cinci ani contractul de livrare a gazelor naturale catre Chișinau „in condiții reciproc avantajoase”, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale din Republica Moldova, Andrei Spinu, a declarat…

- Rusia a anunțat ca este pregatita sa atenueze criza enegetica de pe continentul european, dupa ce prețul gazelor a explodat. Analiștii spun ca este o dovada a faptului ca UE ramane dependenta de gazul rusesc. Saptamana trecuta, președintele Vladimir Putin a declarat ca Rusia este pregatita sa atenueze…

- Statul va suporta 18 bani din prețul unui kilowatt la facturile cu un consum intre 30 și 200 de kilowați lunar. In cazul gazelor, statul va plati 25% din factura pentru un consum care ar putea ajunge la 1.200 de metru cubi, informeaza Hotnews . Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca, in cazul…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spînu a declarat ca urmarește evoluția prețurilor la gaz pe piața internaționala și discuta cu reprezentanții MoldovaGaz în contextul necesitații semnarii unui nou acord cu Gazprom de livrare a gazelor naturale, transmite unimedia.info.…

- Ministrul Energiei a participat la a cincea editie a conferintei „Black Sea and Balkans Security Forum”, la panelul „Opportunities in the Black Sea Region for the Energy Sector. Development, Cooperation, Supplier Diversification”. ”Am vorbit despre energie, despre legatura dintre energie si Marea Neagra,…

- La 1 iulie 2020 Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri de la acea vreme și din prezent, Virgil Popescu, dadea asigurari ca dupa liberalizarea pieței de gaze naturale romanii vor avea de platit cu 10 – 15% mai puțin la facturi. El era preluat de organizațiile de partid din țara in advertoriale…

- Premierul Florin Citu a convocat, marti, la Palatul Victoria, o intalnire in contextul cresterii pretului la gaze si a reclamatiilor primite de la consumatori care acuza facturi exorbitante. Premierul Florin Citu se intalneste, marti, de la ora 13.00, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu,…