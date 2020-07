Virgil Popescu: Cred că ar trebui să limităm importurile din state non-UE Virgil Popescu a fost intrebat, luni seara, la B1 Tv care ar fi sectoarele pe care Romania ar trebui sa le consolideze in perioada urmatoare si a afirmat: ”Cred ca ar trebui sa limitam importurile din - si nu vorbim neaparat numai de stat - ar trebui sa limitam importurile din state non-UE si ma refer aici si la China, si la Asia si la multe state care nu apartin Uniunii Europene, sa scurtam lanturile de aprovizionare. Am observat si am luat o lectie din aceasta criza, cat de greu ne-a fost ca la inceputul acestei pandemii sa ne putem aproviziona cu materiale sanitare si asta e un lucru de basic,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

