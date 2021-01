Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege care defineste consumatorul vulnerabil din energie va fi aprobat cat mai curand, iar oamenii care au cu adevarat nevoie vor fi subventionati, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Consumatorul vulnerabil trebuia definit mai din timp si azi am avut o discutie cu…

- Consumatorul vulnerabil, mecanismul de stabilire a salariului minim si imbunatatirea relatiei angajat-angajator au fost temele abordate marti de catre Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, cu reprezentantii confederatiilor patronale si sindicale. Potrivit unui comunicat…

- Alocatiile pentru copii vor creste cu 20% din 1 ianuarie, astfel ca alocatia pentru copiii cu varste intre 2 si 18 ani ajunge la suma de 214 lei pe luna, a anunțat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. ”Alocatiile pentru copii vor creste cu 20% de la 1 ianuarie 2021, conform calendarului…

- Miercuri seara, 23 decembrie 2020, Guvernul Cițu a fost investit prin votul Parlamentului, dupa audieri și dezbateri in ședința de plen care au durat peste 3 ore, cu 260 de voturi „pentru” și 186 „impotriva”. Miniștrii noului Cabinet au depus juramantul la Palatul Cotroceni la ora 20:00, iar la ora…

- Premierul Ludovic Orban a cerut, joi, in debutul sedintei de Guvern, identificarea de solutii pentru suplimentarea fondurilor alocate acordarii de granturi pentru capital de lucru, iar ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a precizat ca au fost gasite solutiile pentru a se putea onora toate…

- Ministerul Economiei a publicat ghidul programului "Electric Up", prin care firmele care vor sa produca energie fotovoltaica pot primi granturi de pana la 100.000 de euro Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a anuntat ca a finalizat ghidul Programului "Electric Up",…

- Președintele Klaus Iohannis are o ședința de lucru, la Palatul Cotroceni, pe tema fondurilor europene, la care participa premierul Ludovic Orban și 5 miniștri. Discuțiile au loc in contextul in care Romania a raportat un numar record de decese și infectari in ultimele 24 de ore. La final, șeful statului…

- Secretarul pentru Energie din SUA, Dan Brouillette, și ministrul roman al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, au parafat un proiect de acord interguvernamental pentru cooperare in vederea...