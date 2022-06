Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii de energie care au umflat in mod artificial preturile vor fi sanctionati, potrivit ANRE. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat miercuri ca, in perioada noiembrie 2021 – martie 2022, 66 de companii au depus 250 de cereri pentru compensatii in urma cresterii…

- In cadrul ANRE a fost constituit un grup de lucru, in vederea desfasurarii activitatii de colectare, verificare date, intocmire fise de analiza si determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, conform OUG nr. 118/2021 cu modificarile…

- Casa inteligenta este cea in care te trezești dimineața intr-o atmosfera placuta datorita unui aparat de aer condiționat care a invațat rutina familiei și știe la cat sa fie temperatura in casa. Pornești cafetiera din dormitor, grație unei prize inteligente instalate in bucatarie, pentru a-ți savura…

- Evenimentul este organizat de , in parteneriat cu si , va incepe la ora 10.00 si va fi t ransmis live de televiziunea , pe pagina si pe pagina de . La dezbateri vor fi abordate mai multe subiecte importante din domeniu printre care: Strategia energetica a Romaniei. Strategii de dezvoltare ale companiilor din…

- Poveste de succes la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), una dintre instituțiile de interes public renumita pentru nepotism și veniturile mari ale angajaților. In perioada octombrie 2018-februarie 2021, Marina Claudia Raduinea a avansat rapid in funcție, de la simplu consilier…

- In luna iunie anul trecut, Ministerul Energiei condus de liberalul Virgil Popescu, a incheiat un contract de inchiriere a unui sediu pentru instituție. Chiria se ridica la 265.000 de lei pe luna, aproximativ 53.000 de euro. Proprietarul este Razvan Petrovici, un milionar care face parte din grupul de…

- Reporter: Cand ați alimentat ultima data?Șofer: Aseara.Reporter: Cum vi se par prețurile?Șofer: Foarte mari.Reporter: Cat platiți mai mult fața de lunile anterioare?Șofer: Cam 20 de lei pe zi.Enorm, mai ales pentru șoferii care sunt nevoiți sa alimenteze de mai multe ori intr-o singura luna. La pompa,…

- Guvernul va decide noua schema de ajutor pentru plata facturilor la energie Virgil Popescu. Foto: gov.ro. Guvernul urmeaza sa decida, saptamâna aceasta, noua schema de ajutor pentru plata facturilor la energie electrica si gaze naturale. Schema de ajutor…