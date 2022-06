Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu, la briefingul care a urmat sedintei de Guvern in care…

- Guvernul a adoptat joi Ordonanța care prevede reducerea cu 50 de bani pe litrul de carburant, iar ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca și-ar dori ca scaderea prețurilor sa fie aplicata chiar de maine. Deși spune ca ordonanța prevede o conformare voluntara, nefiind obligatorie, Popescu se arata…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind reducerea prețurilor la benzina și motorina cu 50 de bani. Ministrul Energiei a spus ca Ordonanta intra in vigoare in aceasta noapte. „Ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vad in piata companii care o aplica“, a mai spus ministrul Virgil Popescu.…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a anuntat ca astazi Executivul a aprobat ordonanta de Urgenta privind sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina. El a precizat ca in situatia in care vor exista cresteri nejustificate a preturilor la carburanti, in perioada…

- Virgil Popescu a aratat ca Ordonanta prevede reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti, 25 de bani vor fi suportati de bugetul de atat si 25 de bani va fi o reducere voluntara pe care voluntar o vor aplica lanturile de benzinarii, in cazul in care doresc sa ia si aceasta reducere de la buget…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi Bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Energetic Oltenia (CEO). Potrivit premierului Nicolae Ciuca, Guvernul așteapta de la conducerea Complexului Energetic Oltenia sa creasca producția de energie electrica pe baza de carbune. Angajamentul luat de șefii…