- Ministerul Economiei are prevazut pentru anul 2021 un buget de 6,6 miliarde de lei, iar 92% va merge pe trei scheme de ajutor de stat, si anume cea pentru Horeca, restanta pentru Start-up Nation, proiect inființat de PSD in ciuda criticilor PNL, si cea destinata firmelor, a anuntat vineri seara, pe…

- Premierul Florin Citu a declarat ca bugetul pentru 2021 va fi pus in dezbatere publica miercuri seara sau joi dimineata. El a adaugat ca investitiile in acest an vor creste, iar in buget sunt prevazuti si banii necesari campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. „Vom pune in dezbatere publica…

- „Vom pune in dezbatere publica bugetul pentru 2021, cred ca in seara aceasta ori dimineata. Cresterea economica este estimata pentru 2021 la 4,3% de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, cu un PIB nominal intern brut de 1.116 miliarde lei si aici as vrea sa fim foarte atenti - 1.116 miliarde de…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, la finalul ședinței de Guvern, ca bugetul pentru anul 2021 va fi pus in dezbatere publica miercuri seara sau joi dimineața. Liberalul a spus ca investițiile din acest an vor crește. Totodata, șeful Executivului a mai spus ca in buget sunt prevazuți și banii necesari…

- Ministrul energiei, Virgil Popescu, anunta ca exista amenzi pentru companiile care trec in facturile de energie consumuri estimate foarte mari, ceea ce reprezinta „o forma de escrocherie”. Ministrul a cerut ANRE si ANPC sa intervina, informeaza News.ro . Ministrul energiei, Virgil Popescu, a precizat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor…

- Proiectul de buget pe 2021 va ajunge in Parlament pe 4 februarie, a anunțat miercuri premierul Florin Cițu. O „șmecherie cu talent”, „cu patent” a lui Cițu, considera economistul Adrian Caciu, care-și argumenteaza intr-o postare pe Facebook acuzația. „Da, așa cum spuneam in decembrie, va dura doua luni…

- Companiile din HORECA vor primi un ajutor de stat de 20% din pierderea de cifra de afaceri din 2020 in comparație cu cifra de afaceri din 2019, a declara miercuri Virgil Popescu, ministrul Economiei, la o conferința de presa. Conferința a fost ținuta dupa ce reprezentanții industriei s-au intalnit,…