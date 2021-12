Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, la ședința de Guvern, ca proiectul de buget pe 2022 aprobat luni este unul “echilibrat, responsabil si realist, capabil sa raspunda nevoilor imperative de finantare si sa consolideze economia, pe termen mediu si lung, valorificand resursele financiare pe care…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a luat act, miercuri, de demisia ministrului Florin Roman si a transmis catre presedintele Romaniei propunerea ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, sa asigure interimatul ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, a anuntat Executivul. Surse politice au declarat…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis, joi, ca Romania sustine utilizarea celor mai adecvate tehnologii pentru a asigura securitatea aprovizionarii si accesul la preturi accesibile la energie.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, vineri, pe pagina sa de Facebook, faptul ca Nuclearelectrica a avansat Proiectul Unitaților CANDU 3&4, ceea ce va permite atingerea obiectivelor energetice la Cernavoda. ”Acesta este un pas important și sunt foarte optimist ca in viitor vom fi o țara independenta…

- Premierul interimar Florin Cițu i-a chemat pe miniștrii cabinetului sau pentru o ultima intalnire la Palatul Victoria, in biroul sau. Florin Cițu nu va mai face parte din noul Guvern PNL-PSD-UDMR. Dintre actualii miniștri demiși, Lucian Bode la MAI, Sorin Cimpeanu la Educație, Virgil Popescu la Energie…

- Primaria Sectorului 1 a fost notificata de catre Romprest, ca va reveni la programe diminuate, adica in acesta iarna curațarea zapezii se va face doar in stații de transport in comun, pe trotuare școli și treceri de pietoni. Și asta din cauza datoriilor acumulate. Pentru ca in bugetul Primariei de sector…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a confirmat, duminica, ca articolul din decizia CNSU referitor la suspendarea cursurilor cu prezenta fizica in unitatile de invatamant private, inclusiv in cele 21 de scoli care functioneaza dupa programa altor state, nu a fost preluat in Hotararea de Guvern cu restrictiile…

- In fața unei comisii parlamentare, ministrul Energiei a prezentat motivele care au generat creșterea mare a prețului la energie electrica. In opinia sa, principalii factori sunt: piețele externe, certificatele CO2, problemele cu vantul, dar și revenirea economica ce a necesitat o creștere a cererii…