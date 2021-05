” Banii ramasi nefolositi din Planul National de Investitii (PNI), 792.668.687,77 lei, vor fi folositi tot pentru a se finanta investitii in energie. Ne-am pregatit inca de anul trecut pentru aceasta posibilitate”, a scris, joi, pe Facebook, Virgil Popescu. Ministrul a precizat ca investitiile vor incepe in acest an. ” Banii ii vom folosi tot pentru investitii in energie, incepand cu anul 2021. Am discutat cu reprezentantii Comisiei Europene si acesti bani se vor reporta si se vor adauga fondurilor disponibile din Fondul de Modernizare”, a mai scris Popescu.