- Primaria municipiului București ar putea fi executata silit, pentru recuperarea banilor pe care RADET și Termoenergetica ii datoreaza ELCEN, a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei, la Realitatea PLUS.

- Compania municipala Termoenergetica, noul distribuitor de caldura din București, a refuzat nejustificat sa semneze contractul cu ELCEN, producatorul de apa calda și caldura al Capitalei, acuza Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN.Aceasta mai spune ca, la aproape 30 de zile de la ședința…

- Nu vor fi probleme in aprovizionarea cu gaze in iarna, in contextul in care depozitele sunt la 99% din capacitate, cu 3 miliarde de metri cubi, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul Economiei, la Realitatea Plus, potrivit MEDIAFAX.Ministrul a precizat, insa, ca Depogaz și Romgaz trebuie…

- Premierul Ludovic Orban a cerut miercuri, in sedinta de guvern, garantii de la ministrul Economiei ca falimentul RADET nu va afecta alimentarea bucurestenilor cu apa calda in plina iarna.„Falimentul RADET. Ne confruntam cu o situatie extrem de serioasa, nu as vrea sa ajungem in situatia sa…

- Primaria Capitalei ar trebui ca, in cursul zilei de marti, sa vina cu solutii astfel incat Termoenergetica sa dea comenzi pentru preluarea agentului termic, in conditiile in care RADET nu mai exista, insa aceasta companie nu are licenta pentru distributia de energie termica, a afirmat luni ministrul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a hotarat definitiv ca Regia Autonoma de Distribuire a Energiei Termice Bucuresti (RADET) sa intre in faliment, ca a vorbit cu ministrul Economiei sa mearga la ELCEN si sa ia legatura cu autoritatile locale astfel incat bucurestenii…

- "Dați-mi voie sa fac o corecție, referitoare la știrile bombastice care se deruleaza chiar in aceste momente pe ecrane, firește știti neadevarate, firește fake news-uri, dar ne-am obișnuit. A ieșit noul ministru al Energiei, langa noul premier al Romaniei, sa-i sperie pe bucureșteni ca vor ramane…