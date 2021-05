Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot petrece un sejur pe litoralul romanesc cu preturi ce pornesc de la 40 de lei pe noapte, prin programul “Litoralul pentru Toti”, la care 54 de hoteluri din toate statiunile participa cu aproximativ 4.000 de locuri de cazare. Potrivit Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), programul…

- Premierul Florin Citu a anunțat, vineri, ca salariul mediu nominal crește semnificativ, la fel ca și puterea de cumparare a romanilor. “Vești excelente pentru toți romanii! Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada…

- Orasul statiune Predeal și inca 14 localitati din județul Brașov au ajuns la o incidenta zero a cazurilor de COVID-19, informeaza Prefectura Brașov. De altfel, județul Brașov a inceput saptamana in scenariul verde. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a decis luni ca, de la noapte, din…

- Guvernul Cițu dezbate, miercuri, in ședința de Guvern, proiectul de ordonanta de urgenta care modifica si completeaza Legea privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, in sensul cresterii gradului de protectie a acestor cetateni. Potrivit noilor modificari, statul roman se va…

- Programul “Rabla pentru electrocasnice” a fost modificat, iar voucherele aferente au fost calculate astfel incat sa nu depaseasca jumatate din pretul intreg al produsului electrocasnic si sa fie acordate in functie de eficienta energetica a fiecarui produs. Pana acum, in program erau acordate vouchere…

- Oficialii greci au anunțat ca vor sa deschida sezonul turistic incepand cu 14 mai. Autoritatile elene pun, insa, conditii. Vor permite accesul turistilor vaccinati anti-COVID, a celor care au anticorpi sau a celor care prezinta un test RT-PCR cu rezultat negativ la noul coronavirus. Agențiile de turism…

- Romanii vor avea carte de identitate moderna, la standarde europene. Hotararea privind stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil a fost luata in ședința de Guvern de miercuri, iar din luna august, romanii vor putea solicita noua carte de…

- Echipele Politiei Romane si specialistii pirotehnisti din cadrul Serviciului Roman de Informatii fac verificari, marti, la Scoala Americana, din Voluntari, unde s-a primit o amenințare cu bomba. Toate persoanele din interiorul unitații de invațamant au fost evacuate, iar traficul in zona a fost restricționat.…