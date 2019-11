Stiri pe aceeasi tema

- Depozitele de gaze sunt pline si exista un volum de peste 3 miliarde de metri cubi stocate, insa chiar si asa Romania nu-si poate acoperi varfurile de consum din perioada geroasa, intrucat capacitatea de extractie este limitata, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- Nu vor fi probleme in aprovizionarea cu gaze in iarna, in contextul in care depozitele sunt la 99% din capacitate, cu 3 miliarde de metri cubi, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul Economiei, la Realitatea Plus, potrivit MEDIAFAX.Ministrul a precizat, insa, ca Depogaz și Romgaz trebuie…

- Președintele Asociației Orașelor din Romania (AOR) a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la cele 43 de orașe din țara care nu mai au bani de salarii, dupa cum a anunțat premierul Ludovic Orban, ca acestea se afla in județe precum Harghita, Iași sau Dolj."Printr-o abordare nedreapta fața de…

- Furnizorii de gaze au inmagazinat pentru aceasta iarna 2,8 miliarde de metri cubi de gaze, cu 30% mai mult decat stocul minim total obligatoriu, ceea ce inseamna ca a fost acoperita 96% din capacitatea de stocare existenta la nivel national, anunta Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE).

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) anunta, joi, ca s-au facut stocuri de gaze pentru iarna. In acest moment, stocurile reprezinta circa 96- din capacitatea de stocare la nivel national. Anuntul vin in contextul in care meteorologii anunta o iarna grea, iar Rusia ameninta…

- Iarna ce sta sa vina sa aduca ninsori abundente si ger. Specialistii Administratiei Nationale de Meteoorlogie (ANM) sustin ca a fost cea mai calduroasa luna octombrie din ultimii 53 de ani.

- Locuitorii unui orașel din Rusia s-au trezit, marți dimineața, cu strazile și cu mașinile acoperite de zapada, scrie a1.ro. Citeste si Imagini cu prima ninsoare a toamnei, in Romania. Unde au cazut primii fulgi VIDEO Deși orașelul este situat in Munții Urali, iar mulți ar crede ca este…

- Anton Anton, ministrul roman al Energiei, a declarat joi, ca Romania importa, in aceasta perioada, gaze la un pret mai bun pentru a le depozita in rezervoarele subterane si pentru a asigura programul de iarna.