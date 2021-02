Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei a explicat intr-un interviu pentru ziare.com ca a cazut chiar el victima unei pacaleli a furnizorilor de energie electrica. El a avut de achitat in ianuarie o factura de 900 de lei, in condițiile in care in apartamentul respectiv nu mai locuiește nimeni.„M-am trezit cu o factura pentru…

- Modul in care furnizorii de energie electrica incarca facturile romanilor la curent prin consumuri estimate este o practica inșelatoare, a declarat Virgil Popescu, ministrul Energiei, miercuri seara, la B1, potrivit Hotnews. Ministrul spune ca a primit multe sesizari de la oameni in legatura cu aceasta…

- Furnizorii de utilitați sunt din nou in vizorul ministrului Energiei. Virgil Popescu a atras atenția asupra unei practici des intalnite, cea de emitere a facturilor in baza unui consum estimat. Ministrul nu a ezitat sa catalogheze aceasta metoda drept "o forma de escrocherie". "Am primit…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, se declara usor nemultumit de ordinul emis de Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) potrivit caruia companiile pot acorda reduceri egale cu diferenta dintre pretul serviciului universal si cea mai buna oferta a lor fara abonament pentru piata concurentiala,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, se declara ”usor nemultumit” ca noul ordin al ANRE referitor la trecerea consumatorilor in serviciul universal lasa la latitudinea furnizorilor oferirea de reduceri. ”Este adevarat ca toti cei 4 furnizori au declarat public ca vor face acest discount, dar eu vreau…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a negat acuzatiile legate de privatizari, sustinand ca statul ar trebui sa fie actionar majoritar in toate companiile de interes strategic, lucru care se va si intampla.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a discutat cu ministrul Muncii, Raluca Turcan, despre posibilitatea alocarii unor sume de bani unei categorii de persoane, bani ce pot fi folositi pentru incalzirea locuintei si plata unei parti din factura de energie electrica.