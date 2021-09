Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu, ministrul interimar al Economiei, a declarat luni ca transportoarele Piranha pentru Armata Romana trebuie fabricate in Romania, conform contractului offset, și nu exclude preluarea UM București de catre compania General Dynamics.

- ”Astazi am avut o intalnire de lucru, la ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, cu reprezentantii General Dynamics pentru a discuta despre etapa a II-a a contractului de achizitie de catre MAPN a transportoarelor Piranha, precum si despre asocierea dintre ROMARM si GD, cu privire la…

- „Exista un zvon in legatura cu vanzarea OMV Petrom, aparuta in strainatate, care nu a fost comentata de președintele OMV, acesta refuzand sa spuna daca este adevarat ca se vinde”, a afirmat Bobby Paunescu, duminica seara, la o emisiune la B1.Primele informații ca OMV ar putea renunța la acțiunile pe…

- Hotelierii din Romania se bazeaza tot mai mult pe muncitori din afara UE, pentru ca nu au multe alternative de angajare pe piata interna a muncii, a declarat Calin Ile presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), scrie Agerpres . „Ne bazam tot mai mult pe muncitorii straini, pentru…

- La solicitarea Ministerului Sanatații și Ministerului Finanțelor, Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de joi, 19 august a.c., proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finanțare pentru Spitalul Regional de Urgența Iași – COVID-19, in valoare de 250 de milioane de euro, semnat intre Romania…

- Social-democrații critica execuția bugetara la șase luni, pentru ca ministerele responsabile cu investițiile publice sunt sub medie: „Nu e Wow! Narcisistul Cițu s-a laudat degeaba”. „Nu e Wow! Florin Cițu a publicat execuția bugetara la 6 luni. Unde sunt investițiile? Ministerele responsabile…

- Energia electrica in Romania are printre cele mai mici prețuri din Europa, iar fara liberalizarea pietelor, in orice sector, nu vom avea niciodata apetit pentru investitii, a scris pe Facebook ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Astazi, 21 iulie, la Arcul de Triumf din București a inceput, la ora 10, ceremonia militara dedicata incheierii misiunii Armatei Romane in Afganistan, care a durat 19 ani. Festivitatea ar fi trebuit sa se desfașoare la Piatra-Neamț, intrucat militarii Garnizoanei Piatra-Neamț au fost ultimii care au…