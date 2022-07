Stiri pe aceeasi tema

- „Romania este prima tara in Europa unde se va implementa noua tehnologie americana de reactoare modulare mici. Se face primul pas si se merge spre o proiectare, dupa care vom implementa efectiv aceste reactoare. Se stie deja unde va fi amplasat primul reactor. In afara de a avea noi acces la aceasta…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca: Vestea excelenta a președintelui SUA, Joe Biden, confirma succesul eforturilor de cooperare dedicate dezvoltarii programului nuclear civil național, pas esențial pentru atingerea țintelor de decarbonizare și asigurarea independenței energetice a Romaniei. “Anunțul…

- Guvernul SUA impreuna cu firma americana NuScale Power LLC vor oferi aceasta suma pentru sustinerea studiilor de inginerie si proiectare in vederea implementarii unei centrale cu tehnologie SMR (Small Modular Reactor, reactoare modulare

- „Salut anuntul presedintelui Biden privind cooperarea energetica dintre Romania si Statele Unite ale Americii, cu 14 milioane de dolari pentru o noua etapa a programului de reactoare modulare in Romania. Asigurarea securitatii energetice este un obiectiv comun al Parteneriatului Strategic intre Romania…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca declara duminica, 26 iunie, ca vestea presedintelui SUA, Joe Biden, confirma succesul eforturilor de cooperare dedicate dezvoltarii programului nuclear civil national, pas esential pentru atingerea tintelor de decarbonizare si asigurarea independentei energetice a…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca ar fi o greseala eliminarea scutirilor din industria IT, adaugand ca in Romania munca „este impozitata mult prea mult” fata de impozitarea capitalului. „Eu cred ca ar fi o greseala sa eliminam scutirile (din industria IT – n.r.), dar plecam de la…

- Fermierii vor putea folosi fonduri UE pentru energie regenerabila Parc eolian. Foto: wikipedia.org. Fermierii și antreprenorii vor avea la dispoziție fonduri europene considerabile pentru proiecte proprii de alimentare cu energie regenerabila. Ar putea deveni chiar independenți…

- “Practic, statul roman, prin Romgaz, devine parte a acestui consortiu, impreuna cu cei de la OMV-Petrom, pentru extragerea gazelor din perimetrul de adancime, cel mai mare perimetru descoperit pana acuma. Acolo putem vorbi de pana la cel putin 100 de miliarde de metri cubi, vorbim de o cantitate de…