Stiri pe aceeasi tema

- „Investitia de 14 milioane dolari face parte din prima parte a grantului pe care americanii il pun la dispozitie pentru faza de proiectare si design. E suma anuntata de catre presedintele Biden. Venim si noi cu 9 milioane a anuntat premierul. Industria vine cu inca 5 milioane si acest pachet de aproape…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Vadu, daca poate garanta romanilor ca la iarna vor avea gaz suficient, in conditiile in care in prezent depozitele de gaz ale Romaniei sunt la 40% din capacitate. “Stiti foarte bine ca exista o decizie la nivelul Uniunii Europene…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca Romania nu are absolut nicio problema cu stocurile de petrol sau de carburanti. Specialiștii trag insa un semnal de alarma și afirma ca Romania are stocuri minime de titei sau produse petroliere, ceea ce ar putea duce la intreruperi in lanțul de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat luni, 23 mai, la Digi 24, ca autoritațile romane vor demara o campanie de informare, astfel incat sa aplice pentru viza de SUA numai cei care indeplinesc criteriile, astfel incat rata de respingere sa scada. Dar mai intai trebuie ca partea americana sa trimita…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a intalnit, joi, cu reprezentantii companiei Shell si a precizat ca incurajeaza revenirea acesteia pe piata romaneasca si realizarea re proiecte pe termen lung, in domeniul energiei, in special sectorul gazului natural lichefiat.

- Virgil Popescu spune ca „este evident” ca este harțuit in continuare de liderul AUR, George Simion. Ministrul Energiei a afirmat ca nu vrea sa vorbeasca prea mult de comportamentul lui Simion, dar ca „nimeni nu s-a lasat intimidat” și ca „orice ar face, Romania merge inainte pe drumul independenței…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca Romania se pregateste sa nu mai fie dependenta de gazul rusesc, iar pentru aceasta a stabilit deja rute de transport gaze din alte zone, iar exploatarea din Marea Neagra este prioritara.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca "toata strategia de dezvoltare energetica este gandita pentru trecere de la carbune la gaz natural", explicand ca, dupa ce Romania va creste capacitatile de extractie a gazelor naturale, "vor mai fi niste unitati de carbune in rezerva, pentru situatii…