Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta, marti, noi investitii in infrastructura energetica, fiind semnate doua noi contracte in acest sens. Proiectele vizeaza modernizarea si extinderea unor instalatii din Sibiu si Oradea.”Se fac noi investitii in infrastructura energetica din tara noastra!…

- ”Se fac noi investitii in infrastructura energetica din tara noastra! Astazi am semnat doua contracte pentru realizarea si modernizarea retelelor de distributie energie electrica, beneficiarul fiind Distributie Energie Electrica Romania S.A”, anunta, marti, ministrul Virgil Popescu. Potrivit acestuia,…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a semnat 65 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, in valoare totala de aproximativ 943 de milioane de lei. Doua proiecte aparțin autoritaților din comunele sucevene Burla și Ciocanești. Ambele vizeaza modernizarea infrastructurii…

- Potrivit MDLPA, vizeaza reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere, infiintarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa, a retelelor de canalizare si a statiilor de epurare, precum si construirea unor podete. Cu aceste proiecte, numarul contractelor semnate, pana in prezent, in cadrul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat duminica seara, la Prima News, ca nu vor fi disponibilizari la intrarea in conservare a grupurilor energetice de la Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de blocul energetic numarul 3, de la Termocentrala Rovinari, și grupul energetic numarul 7, de la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a semnat vineri, din Targu Mures, patru contracte de finantare pentru infrastructura spitaliceasca noua, din cadrul PNRR, din judetele Mures, Bistrita-Nasaud, Cluj si Alba, in valoare totala de aproximativ 300 de milioane de euro, anunța Agerpres."Patru obiective…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta ca a fost adoptata Legea privind aprobarea semnarii Acordului de Sprijin intre Statul roman si Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda! Astfel ca Unitatea 3 va intra in exploatare la sfarsitul anului 2030 si…

- Virgil Popescu a multimit colegilor parlamentari pentru cele 273 de voturi date pentru adoptarea acestei legi foarte importante prin care vor asigura independenta si securitatea energetica a Romaniei. ”Scopul Acordului este de a stabili modalitatile efective de cooperare intre parti, prin stabilirea…