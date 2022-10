Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu a anuntat lansarea in dezbatere publica a mai multor scheme de ajutor pentru proiect de infrastructura energetica si reabilitarea retelelor de termoficare, finantate prin Fondul de Modernizare. „Investim in modernizarea sistemului energetic! Cu finantare din Fondul pentru Modernizare!…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri seara, 28 septembrie, la Digi24, ca se ia in calcul acordarea unor vouchere pentru compensarea facturilor la electricitate pentru bolnavii care au acasa dispozitive medicale, dar si pentru persoanele cu mai multi copii, informeaza news.ro. Potrivit…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, face acuzații grave, marți, in Parlament, cand se discuta moțiunea simpla impotriva sa. El acuza USR de „subminarea sectorului romanesc” și cere sa fie luate masuri impotriva europarlamentarilor Uniunii, care se opun en

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca in momentul de fata Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6 la suta si a preconizat ca in luna noiembrie acesta va depasi 80 la suta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, saluta declaratia presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind propunerea de plafonare a gazelor importate din Federatia Rusa si considera ca reprezinta o noua dovada ca institutiile de la Bruxelles sunt pregatite sa adopte masuri pentru stoparea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca a fost infiintat Comitetul interministerial al carbunelui, care are ca obiectiv principal coordonarea implementarii procesului de decarbonizare a sectorului energetic. „La sfarșitul lunii iunie am adoptat Ordonanța de Urgența privind decarbonizarea sectorului…

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri, 24 august, ca guvernul condus de Nicolae Ciuca ia in calcul impozitarea intregului lanț din energie, nu doar a producatorilor. „Ne gandim la o impozitare a intregului lant de productiei intermediere si furnizare. Un impozit este stabilit…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, are responsabilitate sa vina cu un act normativ pana la 1 septembrie. Ordonanța compensarii are o scapare legata de prețul mediu, a atras atenția liderul PSD. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…