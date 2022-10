Stiri pe aceeasi tema

- „Investim in modernizarea sistemului energetic! Cu finantare din Fondul pentru Modernizare! Am lansat in dezbatere publica: Schema de ajutor de stat cu Ghidul specific si anexe aferent investitiilor in infrastructura energetica, in cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de inalta eficienta si modernizarea…

- Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul aferent CN Administratia Porturilor Maritime Constanta SA.Mediul a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentr proiectul…

- ”In urma cu o saptamana am adoptat modificarea Ordonantei 27 pe masurile energetice. A avut loc reuniunea ministrilor energiei si ministrul Popescu a participat la aceasta activitate. De asemenea, sunt semnale si avem astazi un mesaj transmis de presedintele Consiliului Europei, legat de masurile care…

- Impactul bugetar al plafonarii preturilor la energie, aprobata prin Ordonanta adoptata joi de Executiv, va fi de un miliard de lei pe luna, potrivit ministrului Finantelor, Adrian Caciu. „Un miliard de lei pe luna. Un miliard de lei pe luna care va fi practic neutralizat de contributia pe care am impus-o…

- Termenul de depunere a proiectelor pentru a obtine finantare prin „Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv Sprijinirea investitiilor in construirea de capacitati pentru productia de hidrogen verde in instalatii de electroliza” a fost prelungit pana la data de 31 august, a anuntat pe Facebook, ministrul…

- Perioada de depunere a proiectelor pentru a obtine finantare prin schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor in construirea de capacitati pentru productia de hidrogen verde in instalatii de electroliza a fost prelungita pana in 16 august 2022, a anuntat vineri ministrul Energiei, Virgil…

- ​​PSD ramane pe primul loc in intențiile de vot și in sondajele opoziției, ba chiar are procente mai multe decat in studiile sociologice la propria comanda. Potrivit unui sondaj Ipsos, la comanda USR, social-democrații sunt cotați cu 37,8% in intențiile de vot ale tuturor respondenților. Daca vine vorba…