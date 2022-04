Virgil Popescu anunţă interes crescut pentru proiecte de producţie de energie din surse regenerabile ”Ma bucura ca exista interes pentru a primi finantare, din PNRR, pentru proiecte de productie de energie din surse regenerabile (eolian si solar), cu un buget de 457.700.000 euro. Astazi erau 800 de conturi validate pe platforma dedicata”, a anuntat, marti, ministrul energiei, intr-o postare pe Facebook. Potrivit ministrului, se pot depune aplicatii in perioada 31 martie – 31 mai 2022. Cui se adreseaza schema de ajutor de stat Schema de ajutor de stat bazata pe procedura de ofertare concurentiala se adreseaza microintreprinderilor, intrepriderilor mici si mijlocii, cat si intreprinderilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta lansarea apelului de proiecte pentru productie de energie din surse regenerabile, cu un buget de 457,700 milioane euro, pentru care se pot depune aplicatii in perioada 31 martie-31 mai 2022. „Anunt foarte important! Anuntam lansarea apelului de proiecte pentru…

- ”Venim cu solutii reale si cu finantarea necesara. Prin realizarea proiectelor finantabile in cadrul acestei scheme de ajutor se urmareste cresterea cu aproximativ 950 MW a capacitatii instalate de producere a energiei electrice din sursa de energie eoliana si solara, cu sau fara instalatii de stocare…

- „Anuntam lansarea apelului de proiecte pentru productie de energie din surse regenerabile (eolian si solar), cu un buget de 457.700.000 euro, cu finantare din PNRR. Se pot depune aplicatii in perioada 31 martie – 31 mai 2022. Venim cu solutii reale si cu finantarea necesara. Prin realizarea proiectelor…

- O Romanie moderna, verde și digitalizata, cam așa ne-am angajat in fața Comisiei Europene cand am cerut cele 29,2 miliarde de euro. Pe langa criza sanitara, cea economica, ne lovim și de cea energetica, mai ales acum in contextul izbucnirii razboiului din Ucraina. Romania cauta soluții pentru a rezolva…

- ”Este evident nevoie de o regandire a reglementarilor pe pietele de tranzactionare a energiei. Trebuie sa existe o relatie cat mai directa intre producatorii, furnizorii si consumatorii romani de energie. Am identificat in acest moment la nivelul Ministerului solutia prin care se pot rezolva aceste…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a lansat in dezbatere publica mai multe ghiduri pentru accesarea a sute de milioane de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR), iar pana la finalul lunii martie vor fi lansate mai multe solicitari de proiecte pentru investitii in noi capacitati de…

- Dupa ce de zece ani nu s-a mai dat drumul la unitati noi de producere a energiei electrice in Romania, acum, prioritatea numarul unu pentru autoritați a devenit crearea unor astfel de capacitați. Un prim pas in acest sens constituie lansarea unor apeluri de proiecte pentru capacitati noi, in luna martie,…

- Dupa ce de zece ani nu s-a mai dat drumul la unitati noi de producere a energiei electrice in Romania, acum, prioritatea numarul unu pentru autoritați a devenit crearea unor astfel de capacitați. Un prim pas in acest sens constituie lansarea unor apeluri de proiecte pentru capacitati noi, in luna martie,…