- Declaratia pe proprie raspundere pentru persoanele care au mai multe locuri de consum in vederea beneficierii de preturi plafonate la energie electrica va fi eliminata, un proiect in acest sens urmand sa fie finalizat in aceasta seara si aprobat saptamana viitoare, a anuntat ministrul Energiei, Virgil…

- PSD va propune in Coaliția de guvernare ca Executivul sa dispuna in regim de urgența eliminarea reglementarii privind depunerea unei declarații pe proprie raspundere in care trebuie precizat locul consum la care se acorda prețurile plafonate la energie electrica. „Formularea din lege este neclara, iar…

