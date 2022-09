Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de depunere a proiectelor pentru a obtine finantare prin „Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv Sprijinirea investitiilor in construirea de capacitati pentru productia de hidrogen verde in instalatii de electroliza” a fost prelungit pana la data de 31 august, a anuntat pe Facebook, ministrul…

- ”Important: Am prelungit, prin ordin, perioada de depunere a proiectelor pentru a obtine finantare prin ”Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv Sprijinirea investitiilor in construirea de capacitati pentru productia de hidrogen verde in instalatii de electroliza”. Masura de investitii I.2 – Infrastructura…

- ”PNRR! IMPORTANT! Perioada de depunere a proiectelor pentru a obtine finantare pentru sprijinirea investitiilor in cogenerare de inalta eficienta (CHP) in sectorul incalzirii centralizate a fost prelungita pana la data de 15 septembrie 2022 ora 17.00”, a transmis, miercuri, Virgil Popescu. Potrivit…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a anuntat luni lansarea unui apel pentru sprijinirea IMM-urilor din Romania sa isi recalifice forta de munca in domenii tehnice cheie (programare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, additive manufacturing). Potrivit unui…

- „Romania este mai aproape de materializarea obiectivelor pe care ni le-am propus prin Planul National de Redresare si Rezilienta in materie de energie verde, ca urmare a aprobarii de catre Comisia Europeana a unei scheme de ajutoare de stat in valoare de 149 de milioane euro pentru sprijinirea productiei…

- ”PNRR – ENERGIE! Important: Am prelungit, prin ordin, perioada de depunere a proiectelor pentru a obtine finantare prin ”Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv Sprijinirea investitiilor in construirea de capacitati pentru productia de hidrogen verde in instalatii de electroliza”! Noul termen este…

- Guvernul a adoptat, joi, la propunerea ministerului Energiei, Ordonanta de Urgenta privind decarbonizarea sectorului energetic, un jalon din PNRR, avand in vedere ca eliminarea etapizata a centralelor electrice pe baza de lignit si huila constituie un element de reforma al Componentei C6. Energie,…

- Ministerul Energiei a lansat miercuri schema de ajutor de stat avand ca obiectiv sprijinirea investitiilor in construirea de capacitati pentru productia de hidrogen verde in instalatii de electroliza, potrivit unui comunicat transmis de instituție. Schema de ajutor de stat se adreseaza proiectelor de…