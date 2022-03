Pe fondul cozilor aparute la benzinarii, in urma cu doar cateva saptamani, cand mulți oameni s-au grabit sa cumpere carburanți, in contextul unor zvonuri privind scumpiri la pompa, care s-au raspandit cu o viteza considerabila, ministrul Energiei pare decis sa previna o noua posibila panica in randul romanilor. De aceasta data pe tema rezervelor de […] The post Virgil Popescu, anunț de ultim moment cu privire la carburanți: „Ministerul Energiei infirma categoric existența unei astfel de probleme” first appeared on Ziarul National .