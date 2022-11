Virgil Popescu a fost intrebat, sambata, in cadrul emisiunii Insider Politic, despre relatia pe care o are cu ANRE si cu presedintele acestei institutii, Dumitru Chirita. “Am o relatie umana ok cu domnul Chirita. Dansul a fost vicepresedintele Comisiei de Industrii si Servicii din partea PSD in mandatul 2016 -2020, eu am fost vicepresedintele Comisiei de Industrii din partea PNL in aceeasi perioada. Am o relatie ok institutional si uman. Fiecare dintre noi avem nemultumirile vizavi de anumite lucruri. Fiecare putem crede ca putea face mai mult”, a afirmat ministrul Energiei. El a explicat ce putea…