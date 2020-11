Stiri pe aceeasi tema

- Raportul cu neregulile constatate in privinta mastilor de protectie de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor este trimis catre Parchetul General, afirma ministrul Economiei, Virgil Popescu.

- Mastile neconforme au fost retrase de pe piata Foto: Grupul de Comunicare Strategica Mastile neconforme au fost retrase de pe piata de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, iar raportul cu neregulile constatate si sanctionate pleaca spre Parchetul General,…

- Maștile care nu respecta standardele medicale și nici pe cele de protecție ar putea purta o denumire diferita, cel mai probabil „acoperitoare de fața”, pentru a nu se genera confuzii. Decizia ar putea fi luata astazi, a declarat miercuri seara Virgil Popescu, ministrul Economiei. In urma descoperirii…

- Multe din maștile de protecție pe care le gasim la vanzare pe piața nu sunt conforme și nu ne protejeaza de o eventuala infecție cu coronavirus. Afirmațiile au fost facute de ministrul Economiei, Virgil Popescu. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, se arata dezamagit de calitatea maștilor de protecție…

- „Sunt uimit și dezamagit de calitatea produselor, a maștilor de protecție aflate pe piața in acest moment. Daca v-aș spune ca jumatate din maștile care se gasesc in comercializare in momentul de fața nu ne protejeaza poate ziceti ca exagerez, dar asta este realitatea. Au fost oprite, s-au dat amenzi…

- "In continuare avem un control cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in supravegherea pietei interne, este rolul Ministerului Economiei de a supraveghea piata interna, este rolul de ANPC-ului de a verifica daca se respecta regulile. Si as vrea sa va spun ca sunt usor uimit si dezamagit…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța ca inca 4 notificari ale Romaniei, in ceea ce privește alerte de maști neconforme de pe piața, au fost preluate de Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene The post Maști cu probleme pe piața din Romania.…

- Romania a emis o alerta pentru masti neconforme aflate pe piata, care poarta marcajul CE, dar nu sunt certificate, a anuntat, vineri dimineata, pe Facebook, Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).