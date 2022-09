Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a facut, luni, in contextul discutiilor despre facturile mari la energie, un apel la ANRE "sa-si faca treaba", sa supravegheze piata de energie, iar "Protectia Consumatorului sa intre peste furnizorii respectivi".

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a declarat convins, miercuri, intr-o conferința de presa la Guvern, ca deși motorina s-a scumpit iar, prețul unui litru nu va reveni la peste 9 lei/litru. Demnitarul a explicat ca motivul creșterii prețului motorinei este scumpirea dolarului. Fii la curent…

- “Eu cred ca-mi fac treaba la minister. Eu cred ca-mi fac treaba la minister si am reusit sa punem energia Romaniei pe o directie buna, pentru ca cred ca de 20 de ani nu s-au mai facut investitii in Romania. Am reusit sa demaram investitiile (…) Nu ne-am uitat numai pe productie, ne-am uitat si pe partea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca va depune saptamana viitoare inca o plangere penala pe numele lui George Simion, liderul AUR, despre sustine ca a pornit „o campanie nemaiintalnita de hartuire si intimidare”.

- Ministrul Energiei a aratat ca si-ar dori ca incepand de maine sa se vada aceasta reducere de preturi la carburanti, in urma intrarii in vigoare a Ordonantei. ”Va spun o parere personala, ce mi-as dori eu este ca incepand de maine sa vedem scaderi de preturi, pentru ca aplicatiile informatice pot fi…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit despre scenariul din Ungaria, unde exista o penurie de combustibil dupa reducerea prețurilor la combustibil. Prețul la combustibil in Romania o sa fie compensat cu 50 de bani, insa cei de la pompe nu sunt obligați sa respecte ordonanța Guvernului.…