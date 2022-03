Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi ma aflu la Praga unde am avut o intalnire de lucru cu David M. Turk, secretar adjunct in Departamentul de Energie al SUA, in marja participarii la lucrarile grupului pe energie nucleara organizat in cadrul Partnership for Transatlantic Energy & Climate Cooperation (P-TECC). Am avut discutii…

- Ucrainenii se lupta cu propaganda Kremlinului prin intermediul rețelelor de socializare, iar deținuții ucraineni s-au alaturat razboiului cibernetic impotriva agresorului rus, a declarat Oleh Țvilii, activist pentru drepturile omului și conducatorul ONG-ului Alianța Unitații Ucrainene, pentru site-ul…

- Rusia este pregatita sa discute despre garantiile pentru securitatea sa, impreuna cu garantiile de securitate pentru Ucraina si statele europene, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, dupa intalnirea avuta, joi, in Turcia, cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba. Fii la curent…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, i-a transmis premierului Nicolae Ciuca, miercuri, 9 martie, ca „e demult vremea unei remanieri in aceasta guvernare natanga”, dupa cozile uriașe formate la benzinariile din Romania ca urmare a temerii oamenilor ca prețul benzinei va crește. „Cozile la benzina…

- Bulgaria sprijina sancțiunile impotriva Rusiei ca mijloc de a opri invazia sa din Ucraina, dar probabil ca va cauta o excepție pentru interzicerea importurilor rusești de gaze naturale și petrol. Bulgaria este aproape complet dependenta de aprovizionarea cu gaze de la Gazprom din Rusia. Singura sa rafinarie…

- Securitatea si siguranta romanilor ”nu sunt afectate sub nicio forma”, a dat asigurari joi seara premierul Nicolae Ciuca, intr-o conferința de presa, dupa ce Rusia a atacat Ucraina . Premierul a condamnat din nou agresiunea Rusiei și a transmis ca Romania este solidara cu Ucraina si este pregatita sa…

- Turcia, tara care intretine relatii bune atat cu Rusia, cat si cu Ucraina, a calificat marti drept 'inacceptabila' decizia Rusiei de a recunoaste regiunile ucrainene Donetk si Lugansk ca republici independente, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul parlamentar ucrainean Evgheni Muraev, despre care Marea Britanie a afirmat sambata ca este un potential candidat ales de Kremlin sa conduca Ucraina dupa o ofensiva militara, a scris intr-o postare pe Facebook ca tara sa are nevoie de noi lideri. Statele Unite s-au declarat ingrijorate de dezvaluirile…