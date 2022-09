Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei a afirmat, despre stocurile de gaze naturale din depozite, ca ”ne-am apropiat de 73%”. ”Avem peste 2,28 miliarde mc in depozite. Daca nu mia insel, cifra pe care ne-am asumat-o si pe care trebuia sa o raportam si trebuie sa o raportam maine, in data de 1 septembrie, la Comisia Europeana,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la Suceava, ca Romania isi poate asigura cea mai mare parte din nevoia de energie din surse interne, motiv pentru care autoritațile nu iau in calcul niciun „scenariu sumbru” pentru la iarna, informeaza Agerpres . „Asa cum arata datele in momentul de fata,…

- ”Inmagazinarea in depozite, pentru iarna a depasit cu mult graficul asumat. La 1 septembrie am fi trebuit sa avem 57% din capacitatea de depozitare totala a depozitelor din Romania, suntem deja la 70%, estimam ca probabil in cursul lunii septembrie vom ajunge la cei 80% minim si continuam sa inmagazinam.…

- Romania este peste graficul asumat in fata Comisiei Europene, la stocurile de gaze naturale – a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu. In acest context, el a dat asigurari ca nu vor fi probleme cu furnizarea gazelor in aceasta iarna. La peste 1,800 de miliarde de metri cubi se ridica rezerva de…

- Romania este peste graficul asumat in fata Comisiei Europene in privinta stocurilor de gaze naturale, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a precizat, miercuri dimineata, rezerva tarii noastre este de 1,826 miliarde de metri cubi, cu un grad de umplere total de 59,48%.

- ”Am continuat discutiile despre constructia noilor reactoare de la Cernavoda cu Reta Jo Lewis – Presedintele US Exim Bank din SUA. In cadrul intalnirii am discutat despre sprijinul pe care Romania il va primi pentru reactoarele 3 si 4. Totodata, presedintele Exim Bank a reiterat dorinta de a sprijini…

- ”Masura este una de precautie, o masura prin care, asa cum am demonstrat pana in momentul de fata, avem nevoie de mentinerea solidaritatii la nivelul Uniunii Europene, iar Romania a fost parte la toate deciziile care au consolidat solidaritatea in interiorul UE”, a spus premierul. Seful Executivului…

- Proiect nou de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra Foto: Sorin Cealera Prim-ministrul Nicolae Ciuca apreciaza ca începerea producției de gaze naturale în cadrul proiectului de dezvoltare Midia reprezinta un moment istoric, pentru ca aceasta va genera un miliard de metri cubi anual.…