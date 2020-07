Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca restaurantele vor ramane inchise, ”atata timp cat nu vedem o respectare a regulilor pe terase”. Cu toate acestea, ministrul se declara optimist si afirma ca acestea vor putea fi deschise si in interior, in luna august.

- Virgil Popescu, spune ca putem asista la ieftiniri tocmai pentru faptul ca lumea consuma mai putin, iar oferta este mai mare decat cererea. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, considera ca putem asista la ieftiniri in ceea ce priveste alimentele la raft sau bunurile de larg consum, tocmai pentru faptul…