- Ministerul Energiei a lansat in dezbatere publica proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Complexul Energetic Hunedoara – S.A ”in insolvența”, pentru anul 2021. Ajutorul…

- ”Prin proiectul de act normativ se supune aprobarii acordarea ajutorului de stat pentru suportarea cheltuielilor necesare inchiderii celor doua unitati miniere necompetitive din cadrul Societatii Complexul Energetic Hunedoara, in insolventa, pentru anul 2021, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr.…

- In Republica Moldova, țara in care au ramas aproape trei milioane de locuitori, mor zilnic, din cauza COVID-19, cate 20 de oameni, iar 30% din testele efectuate sunt pozitive. Iar pana acum, țara nu a vaccinat niciun om și nici nu o va face prea curand, avand in vedere ca niciun ser de imunizare nu…

- „La inceputul saptamanii viitoare vor primi banii, am anuntat acest lucru. Prefectul a spus ca pana in data de 26 s-a inteles cu sindicatele. Noi a venit cu mai mult in Guvern, am accelerat procedura, am publicat Ordonanta de Urgenta in Monitor vineri seara. In paralel, Ministerul Muncii a redactat…