Virgil Popescu a propus excluderea din PNL a parlamentarilor liberali care au semnat pe listele AUR pentru suspendarea lui Iohannis

- Mai mulți lideri ai PNL au propus, in ședința Biroului Executiv de luni seara, excluderea lui Ludovc Orban din partid, dar și a cel puțin doi parlamentari, Alexandru Kocsis și Ionel Danca, pentru “deservicii aduse partidului”. La randul sau, Orban a declarat ca este posibil sa construiasca o noua forța…

- Președintele USR Dacian Cioloș a declarat luni, la Digi24, ca USR nu susține propunerea AUR de inițierea demersurilor pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis:”Romania are nevoie acum de un guvern care sa scoata țara din criza. Romania nu are nevoie de o alta criza pe care sa o adaugam la cele…

- AUR va iniția procedurile parlamentare pentru ca autoritațile sa demareze controlul averii Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Anunțul a fost facut, sambata seara, intr-o postare pe Facebook, de deputatul AUR Dan Tanasa. Potrivit legii, averea Președintelui Romaniei in exercițiu poate fi cercetata…

- Activitatea didactica poate fi suspendata pentru toate clasele in online, daca la nivelul Consiliului unitații respective se ia aceasta decizie impreuna cu DSP. Precizarea vine de la ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu, care le raspunde, astfel, reprezentanților Consiului Elevilor, care cer ca școlile…

- Premierul Florin Cițu vrea sa reinnoade relația cu USR PLUS. O confirma și dezvaluirea facuta intr-un mesaj pe facebook de catre fostul ministrul Cristian Ghinea (USR PLUS) care susține ca premierul Cițu i-a propus sa raman ministru. L-a refuzat, scrie in mesajul lui pe pagina de facebook. Ghinea a…

- Fostul europarlamentar Cristian Preda susține ca dupa Congresul PNL este posibil sa asistam la alegeri anticipate sau la adancirea crizei politice, care poate duce chiar la suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Preda a scris, pe Facebook, posibilele scenarii, primul dintre acestea fiind cazul in…

- Claudiu Nasui, proaspat intra in opoziție de o zi, a inceput sa scrie din nou pe Facebook critici la adresa guvernanților, și nu laudele cu activitatea sa la ministerul Economiei și Turismului. Miercuri a postat explicații despre capcana creșterii salariului minim: “Politicienii vor creșterea salariului…

- Ministrul remaniat al justiției Stelian Ion a susținut, miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, ca, prin decizia luata in privința sa, premierul Florin Cițu și-a semnat, de fapt, propria plecare de la Palatul Victoria. “Premierul Florin Cițu arata in seara aceasta inca o data ca nu are respect…