Virgil Popescu: A început producția primelor măști în România Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, Virgil Popescu, a anunțat ca astazi (n.n. duminica) a început producția primelor maști de protecție în România. Potrivit ministrului, au fost instalate utilajele și a fost facut testul de producție. Vezi cine produce și câte maști vor fi facute zilnic.

Potrivit ministrului, compania producatoare este Techtex SRL, firma din Bihor, membra a grupului Taparo, care are ca principal obiect de activitate fabricarea de textile nețesute și articole din acestea. Taparo este cunoscut mai mult ca producator de mobila în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

